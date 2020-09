CorSera - Milan, possibile colpo "a sorpresa" a centrocampo: i rossoneri studiano nomi nuovi

Un nuovo centrocampista per Pioli. Gli uomini di mercato di via Aldo Rossi sono intenzionati a rinforzare ulteriormente la mediana, già irrobustita dall’acquisto di Sandro Tonali dal Brescia. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, non è da escludere un colpo a sorpresa, ovvero un nome diverso da quelli emersi fin qui.

TROPPI OSTACOLI - Questo perché le tre piste principali per il centrocampo presentano ostacoli economici al momento insormontabili. Per Bakayoko, ad esempio, sembrava tutto fatto, ma il Chelsea non intende fare sconti sulla cifra del diritto di riscatto. Stesso problema con il Benfica per Florentino Luis, mentre per Soumaré il Lille sembra intenzionato ad accettare solo una cessione a titolo definitivo (niente prestito).

PRESSING BAKAYOKO - Il Milan, dunque, si sta guardando intorno alla ricerca di un’altra soluzione: allo studio ci sono profili nuovi, scrive il Corriere. In cima alla lista, comunque, c’è sempre Bakayoko: l’affare potrebbe sbloccarsi a fine mercato. Nel frattempo il francese, che ha già rifiutato una proposta del Crystal Palace, continua a fare pressioni.