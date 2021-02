CorSera - Milan, prova di forza contro il Crotone: quattro gol e primo posto confermato

Dopo un gennaio con qualche difficoltà (e con qualche sconfitta), il Milan ha iniziato il mese di febbraio nel migliore dei modi, cioè con una vittoria per 4-0 contro il Crotone. Vero che l'avversario non era dei più ostici, ma quella dei rossoneri di Pioli è stata una vera e propria prova di forza per la prestazione, per l’atteggiamento e ovviamente anche per il risultato molto netto.

MESSAGGIO AL CAMPIONATO - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che le quattro reti sono un bel messaggio del Milan all'Inter e a tutto il campionato. Con questo successo, il Diavolo è tornato in vetta dopo che per qualche ora i nerazzurri, che venerdì avevano battuto la Fiorentina, avevano scalvato i rossoneri. Il vantaggio della formazione milanista è quindi sempre di due punti e la speranza in via Aldo Rossi è che possa anche aumentare nella prossima giornata di Serie A quando il Milan sarà impegnato sul campo dello Spezia, mentre l'Inter ospiterà a San Siro la Lazio.

SUPER IBRA - Ieri contro il Crotone, l'uomo copertina è stato ancora una volta Zlatan Ibrahimovic che ha segnato una doppietta (la sesta in questa stagione), raggiungendo e superando il traguardo dei 500 gol in carriera con i club. Da segnalare poi anche le due reti di Rebic, arrivate entrambe su assist di Calhanoglu: il loro ritorno è l’ennesima buona notizia per questo Milan che non ha nessuna intenzione di fermarsi.