CorSera - Milan quasi all'ultima spiaggia: battere la Juve per rientrare nella corsa scudetto. Stamattina test per Pulisic, se non ce la fa spazio a Loftus-Cheek

vedi letture

Paulo Fonseca, durante la conferenza stampa della vigilia di ieri a Milanello, ha dichiarato che la sfida di questa sera a San Siro alle 18 contro la Juventus è importante, ma non decisiva. In realtà, però i rossoneri sono quasi l'ultima spiaggia se vogliono rientrare per davvero nella corsa scudetto. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che aggiunge che per il Diavolo è dunque vietato fallire, contro i bianconeri devono arrivare a tutti i costi i tre punti.

TEST PER PULISIC - Il tecnico portoghese si affiderà ancora una volta in attacco al ritrovato Rafael Leao, finalmente in forma dopo alcune settimane non semplici in cui aveva di fatto perso il posto in campo, e al grande ex della partita Alvaro Morata che andrà a caccia del suo primo gol in carriera alla Juventus. Fonseca spera poi di poter puntare anche su Christian Pulisic che non è al meglio dopo gli impegni con la nazionale americana: questa mattina, il numero 11 milanista farà un test, se non ce la dovesse fare a partire dal primo minuto spazio a Ruben Loftus-Cheek.

FILOTTO DI VITTORIE - Dopo il deludente pareggio di Cagliari prima della sosta, il Milan non solo vuole tornare alla vittoria, ma anche iniziare un filotto di successi consecutivi: "Abbiamo bisogno di fare più vittorie consecutive, io sono sempre positivo, penso sempre che possiamo vincere. Siamo il Milan, abbiamo tanto rispetto per la Juve ma non abbiamo paura" ha spiegato ieri in conferenza stampa Fonseca, il quale ha anche rivelato che vorrebbe vedere nel suo Milan la stessa concentrazione di Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale e grande tifoso rossonero. Verrà accontentato?