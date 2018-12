CorSera - Milan sconfitto ad Atene ed eliminato dell'Europa: un clamoroso fallimento che fa molto male

Il primo obiettivo stagionale del Milan è già sfumato: i rossoneri hanno infatti perso 3-1 ieri sera in casa dell'Olympiacos e sono stati clamorosamente eliminati dall'Europa League. Ai sedicesimi di finale vanno proprio i greci grazie ad una migliore differenza reti complessiva. Grande delusione per il Diavolo che esce anche a causa di un rigore inesistente concesso dall'arbitro Bastien al 36' del secondo tempo, ma le responsabilità maggiori sono sicuramente della formazione di Gattuso che viene eliminata in un girone certamente alla portata dei rossoneri.

PARTITA REGALATA - Lo riporta questa mattina il Corriere della Sera che spiega che per il Milan si tratta di una beffa atroce anche perchè il Diavolo aveva praticamente tre risultati su tre a disposizione, ma non doveva perdere 3-1. Purtroppo, è stato sconfitto proprio con quel risultato in una gara che i rossoneri hanno in pratica regalato all'Olympiacos: "Abbiamo regalato la gara, senza scusanti, non si poteva perdere. Scelte arbitrali discutibili, certo, ma quando cominci ad avere paura alla prima difficoltà commetti errori, è giusto che ce ne andiamo a casa. Alla prima difficoltà crolliamo" la lucida analisi di Gattuso nel post-partita.

SERVONO RINFORZI - La disfatta del Pireo conferma ancora una volta che a questa squadra, se vuole lottare fino alla fine per grandi obiettivi, come per esempio il quarto posto, ha bisogno di almeno un solido rinforzo per reparto in quest’ordine d’importanza: centrocampo, attacco, difesa. Per la giornata di oggi è attesa la sentenza UEFA così che poi il Milan saprà come potrà muoversi nel mercato invernale. L'eliminazione di ieri fa però molto male e rappresenta un fallimento difficile da dimenticare.