CorSera - Milan, serve un rinforzo a centrocampo: piace Frendrup. Ma prima c'è da valutare Bennacer...

Milan, serve un rinforzo a centrocampo: piace Frendrup. Ma prima c'è da valutare Bennacer...

Ieri è stato un giorno importante per Ismael Bennacer che è tornato ad allenarsi a Milanello: l'algerino, operato a metà settembre dopo una severa lesione muscolare al polpaccio, si è infatti rivisto dopo alcuni mesi nel Centro sportivo rossonero dove ha svolto un lavoro personalizzato. Per il rientro in gruppo servirà ancora un po', ma è senza dubbio una bella notizia per il giocatore e anche per tutta la squadra.

DA VALUTARE BENNACER - Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, prima di decidere se tornare sul mercato a gennaio ed eventualmente su chi andare, in via Aldo Rossi vogliono valutare con attenzione come rientrerà in campo Bennacer. Il Milan ha fiducia che il giocatore possa tornare ad alti livelli, ma si tratta del secondo grave infortunio negli ultimi anni per l'ex Empoli e per questo il club rossonero vuole osservare il suo recupero con grandissima attenzione.

PIACE FRENDRUP - Nel frattempo, i dirigenti milanisti hanno comunque già individuato un potenziale obiettivo a gennaio per rinforzare il centrocampo: si tratta di Morten Frendrup del Genoa che al momento è il profilo più apprezzato in via Aldo Rossi. Il Milan ha bisogno di un giocatore già pronto che conosce bene la Serie A e il 23enne danese farebbe proprio al caso del Diavolo. Le risorse per arrivare a lui potrebbero arrivare in parte da qualche cessione come per esempio quella di Luka Jovic o di Noah Okafor.