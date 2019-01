CorSera - Milan, si cerca un esterno d'attacco: rossoneri tra Carrasco e Deulofeu. Centrocampo, no per Sensi, Duncan e Diawara

Ultimi giorni di mercato e ultimi tentativi del Milan di regalare a Rino Gattuso un attaccante esterno: dopo Paquetà e Piatek, i rossoneri dovrebbero infatti fare almeno un altro colpo da qui al 31 gennaio, anche se non sarà semplice visto che il club di via Aldo Rossi ha già speso 70 milioni di euro e quindi i margini di manovra sembrano essere piuttosto ristretti. Leonardo e Maldini hanno già fatto dei sondaggi in queste settimane, ma per ora tutte le piste hanno ostacoli che, al momento, appaiono insormontabili.

ATTACCANTE ESTERNO - Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, dopo il no di Muriel che ha deciso di andare alla Fiorentina, il Milan si è mosso subito per Yannik Ferreira Carrasco, esterno d'attacco belga che è nel mirino anche dell'Inter, ma l'altissima richiesta di ingaggio del giocatore del Dalian Yifang ha spaventato i rossoneri. Al Diavolo, non dispiacerebbe nemmeno un ritorno a Milanello di Gerard Deulofeu: il problema è che il il Watford lo cede solo a titolo definitivo e per non meno di 30 milioni.

CENTROCAMPISTA - Oltre che a un attaccante esterno, a Rino Gattuso farebbe comodo anche un centrocampista, ma per ora sia Sassuolo che Napoli hanno detto no alla società milanista per Sensi, Duncan e Diawara. Per quanto riguarda quest'ultimo, le cose non dovrebbero cambiare nemmeno con la permanenza in azzurro di Allan. Gli ultimi giorni di mercato, quindi, saranno molto caldi e chissà che il Milan non chiuda un altro colpo.