CorSera - Milan tra campo e conti con un doppio obiettivo: sistemare classifica e bilancio

La notizia del buco da 155,9 milioni di euro nel bilancio 2018-2019 è stata uno choc in casa rossonera e forse in via Aldo Rossi si stanno rendendo conto solo ora che la situazione è più complicata del previsto. Anche in campo però le cose non stanno andando come tutti vorrebbero, tanto che la società è stata costretta al cambio di allenatore dopo solo sette giornate di campionato.

CONTI DA SISTEMARE - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il Milan ha ora un doppio obiettivo per il futuro, cioè da una parte cercare di sistemare i conti del club e dall'altra migliorare in fretta la classifica del Diavolo. Da Casa Milan filtra comunque ottimismo e assicurano che a gennaio non verranno ceduti i migliori: allo stesso tempo però sembra quasi impossibile che nel mercato invernale possano arrivare quei rinforzi di esperienza che farebbero molto comodo a Stefano Pioli.

IL PIANO DI PIOLI - Il nuovo tecnico milanista è atteso da un compito difficile, vale a dire dare un'identità alla squadra rossonera e ottenere finalmente dei risultati positivi. Il suo piano in questo momento è finalizzato a riaccendere il Milan nella testa prima che nel gioco. Serve pensare di meno e giocare con la mente più libera, oltre che con maggiore intensità. Per uscire dalla crisi serve una reazione immediata in campo, mentre fuori dal terreno di gioco, per sistemare il bilancio, sarà necessaria un po' di pazienza in più.