CorSera - Milan, tutti i segreti di Ibra: ora lo svedese punta al rinnovo fino al 2022

Zlatan Ibrahimovic non ha nessuna intenzione di fermarsi: nonostante i suoi 39 anni, l'attaccante milanista, che sabato ha deciso il derby contro l'Inter con una doppietta, non pensa assolutamente a smettere, anzi ora punta ad un nuovo rinnovo con il Milan fino al 2022. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il suo agente Mino Raiola è già al lavoro, anche se ovviamente una decisione verrà presa solo la prossima primavera.

PROFESSIONALITA' - Il derby di sabato ha confermato ancora una volta che l'età è solo un numero e che nemmeno il Covid ha diminuito la sua fame e la sua voglia di vincere. Dietro al suo successo, c'è una grande professionalità dentro e fuori dal campo: Ibra non lascia infatti nulla al caso, studia ogni minimo dettaglio e segue regole molto precise. A tavola, per esempio, nessuno sgarro, Zlatan si affida al nutrizionista affidatogli dal club di via Aldo Rossi, ma lui per primo sa bene cosa gli fa bene e cosa no.

LA FAME DI IBRA - A livello sportivo, poi, la sua professionalità ha pochi eguali al mondo: chi lo vede tutti i giorni a Milanello assicura infatti che lo svedese è tra i primi ad arrivare e tre gli ultimi ad andare via. Durante l'allenamento, dà sempre il 100%, ma poi non si ferma e il tempo in più lo dedica a sedute individuali in palestra (squat, pesi ed esercizi a corpo libero). Dopo aver deciso il derby con una doppietta, Ibra ha pubblicato sui social una foto di un leone e la scritta "Fame": per lui questa parola significa mentalità, leadership, allenamento, alimentazione, equilibrio, maturità, rabbia, orgoglio.