CorSera - Milan, tutto in una notte: vincere a Madrid per sperare ancora negli ottavi di Champions

Il Milan si presenta questa sera al Wanda Metropolitano con un solo obiettivo, cioè battere l'Atletico Madrid (magari con due gol di scarto per avere così una differenza reti migliore negli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti) e tenere così vive le speranze di qualificazione agli ottavi di Champions League. Purtroppo i rossoneri dovranno guardare anche i risultati del Porto nelle ultime due partite, ma è fondamentale prima di tutto portare a casa i tre punti stasera.

DOPPIA VITTORIA - Come riporta il Corriere della Sera, questa è una serata da dentro o fuori per il Diavolo. La strada per gli ottavi è in salita, ma non è impossibile: serve innanzitutto una doppia vittoria contro Atletico Madrid e Liverpool e sperare poi che il Porto non faccia più di un punto nelle ultime due gare del girone. Il destino del Milan non è quindi completamente nelle sue mani, dipende anche dai risultati della altre, ma prima di tutto bisogna battere gli spagnoli.

ULTIMA OCCASIONE - Anche Stefano Pioli è ben consapevole che stasera passa l'ultimo treno per tenere vive le speranze milaniste di passare il turno: "Il mio compito è dare stimoli alla squadra, ma in questo caso è semplice. Questa è l’ultima occasione che abbiamo, tutto qua" ha spiegato ieri il tecnico rossonero in conferenza stampa. Vincere stasera sarebbe importante anche per dimenticare subito la prima sconfitta stagionale in Serie A subita sabato a Firenze. La qualificazione agli ottavi di Champions resta appesa ad un filo, ma il Milan ci vuole comunque provare.