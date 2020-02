CorSera - Milan, un grande primo tempo non basta: il derby va all'Inter, che delusione per i rossoneri

Nonostante un grandissimo primo tempo, nel quale il Milan ha messo sotto l'Inter, alla fine i tre punti sono andati ai nerazzurri che hanno vinto il derby e hanno raggiunto così la Juventus in vetta alla classifica. Grande delusione in casa rossonera dove tutti si erano illusi di poter tornare finalmente a vincere un derby di campionato in trasferta dopo quasi 10 anni, ma al 90' a gioire è stata ancora una volta la formazione interista.

GRANDE PRIMO TEMPO - Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, nella prima frazione di gioco si è visto solo il Milan in campo: Pioli ha preparato alla grande il match e i rossoneri, guidati da un super Ibrahimovic, sono andati meritatamente in vantaggio di due gol. Dopo l'intervallo, però, è successo quello che nessun tifoso milanista avrebbe voluto vedere: black-out milanista e rimonta nerazzurra con la squadra di Conte che segna quattro reti nel secondo tempo.

DURO COLPO - Un vero peccato per il Diavolo che poteva dare davvero una svolta alla sua stagione e invece questa sconfitta potrebbe essere un duro colpo per il Milan da cui non sarà facile riprendersi. Giovedì sera, i rossoneri, che ieri hanno perso la loro prima partita nel 2020, scenderanno nuovamente in campo contro la Juventus in Coppa Italia e avranno così subito la possibilità di ripartire, ma dopo una sconfitta del genere non sarà assolutamente facile.