CorSera - Milan, vietato fallire contro il Feyenoord. Oggi la decisione di Conceiçao sui "Fab4"

Milan, vietato fallire contro il Feyenoord. Oggi la decisione di Conceiçao sui "Fab4"

Domani sera a San Siro si ripartirà dall'1-0 del match di andata in Olanda a favore del Feyenoord. Per il Milan, che dovrà vincere con due gol di scarto per qualificarsi agli ottavi di Champions League, è un appuntamento che non può assolutamente fallire non solo per motivi sportivi, ma anche economici: l'accesso al turno successivo permetterebbe al Diavolo di incassare altri 11 milion di euro.

ALZARE IL LIVELLO - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che si tratta assolutamente di una missione possibile, ma servirà certamente un Milan diverso rispetto a quello visto una settimana fa a Rotterdam. C'è bisogno di alzare il livello della prestazione anche rispetto alla gara di campionato di due giorni fa contro l'Hellas Verona, match vinto dai rossoneri con grande fatica. Contro i veneti è stato decisivo un gol di Santiago Gimenez, autore di due gol nelle prime due presenze in Serie A, dal quale ci si aspetta ora il guizzo anche in Europa contro la sua ex squadra.

FAB4 ANCORA DAL 1'? - Una settimana fa in Olanda, Sergio Conceiçao ha schierato per la prima volta dall'inizio i "Fab 4", vale a dire Christian Pulisic, Joao Felix, Rafael Leao e Santiago Gimenez. Purtroppo le cose non sono andate come sperato e i "Fantastici Quattro" hanno deluso anche loro come tutto il Milan. Li rivedremo anche domani sera a San Siro visto che il Diavolo deve rimontare e vincere con due gol di scarto? Il tecnico rossonero prenderà una decisione solo oggi quando rientrerà dal Portogallo dove è volato ierI per assistere stamattina ai funerali di Pinto da Costa, storico presidente del Porto scomparso a 87 anni al quale l'allenatore milanista era legatissimo.