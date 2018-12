CorSera - Milan, vittoria e quarto posto di nuovo nel mirino: Higuain rompe l’incantesimo e fa felice Rino

Un gol, tre punti, un’esplosione di gioia, rabbia e commozione. Secondo tempo di Milan-Spal: dopo 866 minuti di stenti, sofferenze, dubbi, anche fischi, Gonzalo Higuain rompe l’incantesimo e si riprende San Siro. Sino a quel momento - scrive il Corriere della Sera - era stato uno spettro: lento, bolso, ripiegato su se stesso. Ma è sufficiente un attimo per incidere sul match, consentire al Milan di tornare a vincere dopo quattro partite e rimettere il quarto posto Champions nel mirino.

DETERMINAZIONE - Il destro implacabile del Pipita restituisce colore anche a Gattuso, confermato il giorno prima da Leonardo, ma bisognoso di risposte sul campo dopo un dicembre nerissimo fatto di troppi pareggi, pochi gol e una eliminazione europea che ancora brucia. La vittoria in rimonta con la Spal non passerà alla storia - osserva il CorSera - ma è figlia della determinazione e la voglia di ritrovarsi. La rete del vantaggio ospite avrebbe potuto trasformare l’ultima notte dell’anno in una specie di incubo, ma stavolta il Milan è stato bravo a non perdere la testa e a reagire subito.

TIMORI - Nel finale, però, Romagnoli e compagni si riscoprono improvvisamente fragili, vanno in tilt e rischiano di gettare via tutto. Solo una prodezza di Donnarumma evita il pareggio della Spal. Un miracolo che vale quanto il gol di Higuain. La strada per trovare l’equilibrio è ancora lunga, ma la vittoria di ieri è fondamentale. Tutto bene quel che finisce bene, nella speranza che il 2019 possa iniziare col botto.