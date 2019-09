CorSera - Nuovo stadio, le prime immagini dei due progetti: dalle guglie di Populous ai due anelli che si intersecano di Cmr e Sportium

La presentazione ufficiale avverrà domani mattina, ma nelle scorse ore sono iniziate a circolare le prime immagini dei due progetti per il nuovo stadio di Milan e Inter: da una parte c'è quello del colosso americano Populous, che sembra essere al momento favorito, mentre dall'altra c'è la proposta del Progetto Cmr con Sportium. Si tratta di due progetti molto diversi tra loro che prevedono entrambi la nascita di un quartiere completamente nuovo.

DUE PROGETTI - Come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, il progetto di Populous prevede un impianto con vetri, "guglie" e giochi di luce per ricordare il Duomo di Milano, con aree interne che ricordano più il foyer di un teatro che i locali di uno stadio. Quello di Cmr e Sportium, invece, ha una forma più tradizionalmente ovale e prevede due anelli che si intersecano. In entrambi i casi sorgerà, come detto, un quartiere nuovo e ci sarà anche la demolizione di San Siro.

DEMOLIZIONE DI SAN SIRO - Al posto dell'attuale impianto, nei disegni di Populous ci sono due grattacieli, quello più alto dovrebbe ospitare gli uffici e l’altro il futuro hotel, mentre nel progetto Cmr Sportium resterà dov’è l’erba gloriosa del Meazza e diventerà un parchetto. La demolizione di San Siro ha già creato parecchio dibattito negli ultimi mesi, ma ormai i due club hanno deciso e inserito l'abbattimento dell'attuale stadio anche nel masterplan. La decisione finale spetterà comunque al Comune di Milano.