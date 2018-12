CorSera - Over 30 e (fin qui) non decisivo, Higuain a rischio: Elliott poco favorevole al riscatto

Tutti sul banco degli imputati, con un indiziato su tutti: Gonzalo Higuain. Attorno al Pipita, come evidenzia l’edizione odierna del Corriere della Sera, si stanno addensando una serie di nubi nere. E non potrebbe essere altrimenti, visto il recente rendimento del centravanti argentino, a secco di gol da sei partite e incapace di trascinare i suoi nei momenti che contano.

TANTI SOLDI - Fattori che, inevitabilmente, lo hanno messo nel mirino della critica. Il riscatto a fine stagione è tutt’altro che scontato. Lo spauracchio dell’esclusione dalle Coppe in caso di mancato pareggio di bilancio nel 2020-2021, infatti, costringerà il Milan a soppesare con estrema cura ogni spesa. A maggior ragione se gli euro da borsare sono 36 milioni, ovvero quelli che servirebbero per il definitivo acquisto del Pipa. I vertici di Elliott non sembrano particolarmente favorevoli, anche se questo significherebbe aver sprecato 18 milioni per il prestito (senza contare l’ingaggio dell'attaccante).

DUBBI - A dire la verità, come riporta il CorSera, le perplessità di Elliott erano già state rese note in estate. Non perché Higuain non convincesse dal punto di vista tecnico, ma perché un giocatore over 30 è considerato anti-economico dal fondo, che non a caso aveva pensato a profili più giovani come Morata o Belotti. Fin’ora Gonzalo non ha fatto la differenza: dovesse ricominciare a far parlare il campo, le cose potrebbero forse cambiare.