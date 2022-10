CorSera - Pioli non sbaglia, lezione del Milan alla Juve: Londra è acqua passata

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella gara delle 18, il Milan porta a casa altri tre punti davanti all’entusiasmo dei 70mila di San Siro. I rossoneri battono la Juventus agilmente, con i bianconeri che scivolano a ben 7 distanze dai rossoneri. Successo che rompe anche la striscia di imbattibilità di Allegri contro Pioli: l'allenatore rossonero incarta la gara allo juventino e, come scrive il Corriere della Sera, trova la sua prima vittoria contro di lui.



Chelsea dimenticato

Lo aveva detto Pioli alla fine della gara con il Chelsea e lo ha confermato oggi con una prestazione di spessore: il Milan ha dimenticato Londra subito dopo il triplice fischio di Makkelie. I rossoneri dunque superano di slancio le difficoltà, portando a casa tre punti importanti per proseguire la cavalcata verso la vetta della classifica prima dell'inizio del Mondiale.

Pioli non sbaglia

Altro capolavoro di Stefano Pioli, che annienta gli schemi difensivi di Allegri con poche mosse ma efficaci. Gabbia al centro della difesa, con Kalulu spostato come terzino bloccato a coprire le avanzate di Kostic. Dentro anche Pobega, utilizzato da falso trequartista in 4-2-3-1 fluido che diventava un 3-4-2-1. E poi c'è la conferma di Tomori, che risponde con una grande prestazione dopo gli errori di Londra: non era scontato.