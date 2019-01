CorSera - Pipita bollente, convocarlo sì o no? Gattuso è combattuto, deciderà dopo la rifinitura

Per un Piatek in arrivo, c’è un Higuain pronto a lasciare il Milan dopo pochi mesi. Strano, davvero strano il weekend del Pipita, il bomber con la valigia in mano che tutti - osserva il Corriere della Sera - continuano a descrivere come “sereno e concentrato”. In realtà, il centravanti argentino ha già la testa a Londra. Già da un pezzo, a dire il vero.

QUESITI - Gattuso è alle prese con un dilemma piuttosto spinoso: premesso che Gonzalo non giocherà a Genova, ma è meglio convocarlo o no? Convocarlo e poi metterlo in panchina? E se a un certo punto servisse, come si fa a non buttarlo dentro? Quindi non sarebbe meglio lasciarlo direttamente a casa? Quesiti di difficile soluzione. Anche perché quella di domani è la prima gara di un segmento di quattro dal quale dipende una fetta della stagione rossonera in ottica quarto posto.

OCCHIOMETRO - Rino non ha ancora deciso sulla convocazione, lo farà oggi, dopo l’allenamento di rifinitura. È combattuto, perché sa che una risposta giusta non c’è. Alla fine, il tecnico rossonero si affiderà a quello che lui chiama l’occhiometro: se oggi vedrà che Higuain ha ancora qualcosa da dare, allora lo inserirà nell’elenco dei convocati. In caso contrario, ovviamente, no.