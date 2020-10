CorSera - Primo in Serie A e primo in Europa League: il Milan non intende fermarsi

Il 3-3 di lunedì in campionato contro la Roma aveva lasciato parecchio amaro in bocca ai rossoneri perchè se c'era una squadra che meritava di vincere era proprio il Milan. Nemmeno il tempo di digerire quel pari che era già il momento di scendere di nuovo in campo in Europa League contro lo Sparta Praga: la reazione milanista è stata immediata e rabbiosa e così il Diavolo è tornato a vincere, portando a casa il nono successo in dieci gare giocate in questo avvio di stagione.

IN VETTA - A riportarlo è questa mattina il Corriere della Sera che riferisce anche che, con i tre punti di ieri e il pari tra Lille e Celtic, il Milan è ora in vetta al girone H di Europa League in solitaria a punteggio pieno. Tra una settimana, a San Siro arriveranno i francesi e quindi i rossoneri avranno una grande chance per ipotecare il passaggio del turno. Per il Diavolo sarebbe una grande cosa perchè potrebbe affrontare poi le successive tre gare europee con maggiore tranquillità: in un calendario nel quale si gioca ogni tre giorni, questo non sarebbe un dettaglio da poco.

OTTIMO MOMENTO DI FORMA - Anche perchè il Milan è in vetta alla classifica pure in campionato e quindi in questo modo la formazione di Pioli potrebbe concentrarsi con più serenità sui prossimi impegni in Serie A che la attendono. Il Diavolo non ha nessuna intenzione di fermarsi, anzi vuole prolungare il più possibile il suo ottimo momento di forma. Siamo solo a fine ottobre e quindi è ovviamente presto per i giudizi definitivi, ma i risultati del Milan sono sotto gli occhi di tutti.