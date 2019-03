CorSera - Quinta vittoria di fila, il Milan non si ferma più: Gattuso in fuga verso l’Europa che conta

Un’altra vittoria, la quinta consecutiva. Il Milan - scrive stamane il Corriere della Sera - non si ferma più. Soffre ma vince, ancora una volta. Il successo di Verona, ottenuto grazie a una punizione magistrale del ritrovato Biglia e al solito gol pesantissimo di Piatek, consente ai rossoneri di blindare il terzo posto e affrontare il derby guardando l’Inter dall’alto in basso.

FUGA - Il Milan, dunque, è in fuga verso l’Europa che conta. Ma quella che doveva essere una serata tranquilla, in casa del piccolo Chievo ormai spacciato, si rivela invece particolarmente insidiosa. Proprio come temeva Rino, che conosce bene i suoi. Per il tecnico è stato un sabato di passione e non soltanto per la prestazione opaca offerta dai rossoneri. A causa dell’espulsione rimediata nel primo tempo, infatti, Gattuso rischia di dover seguire il derby dalla tribuna (deciderà il Giudice Sportivo).

VERSO IL DERBY - Ad ogni modo, l’allenatore può consolarsi con i tre punti conquistati e con una fughina tutt’altro che scontata alla fine del 2018. La vittoria conta tanto, ma non è il solito Milan. Contro l’Inter - incrocio fondamentale nella corsa Champions - servirà un altro spirito.