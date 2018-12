CorSera - Rabbia e sconforto, Gattuso è un uomo solo: una vittoria con la Spal potrebbe non bastargli

Un pareggio che sa di sconfitta. Perché il Frosinone - per ambizioni, classifica e qualità della rosa - non dovrebbe rappresentare un ostacolo per una squadra come il Milan. Invece... Invece è arrivata un’altra delusione. Un altro 0-0 che inguaia ulteriormente Gattuso. Mai visto Rino così giù da quando allena, assicura chi lo conosce bene.

FIDUCIA? - Come evidenzia il Corriere della Sera, il tecnico rossonero è un uomo solo. E ieri lo ha abbandonato anche qualcuno dei suoi fedelissimi, mentre Suso si era dovuto arrendere già nei giorni scorsi per un’infiammazione al pube che spaventa. La gara con la Spal, in programma sabato, chiuderà il dicembre nero del Milan. A meno di colpi di scena, Gattuso sarà ancora in panchina. Dal club è arrivata la fiducia, come sempre informale: si va avanti così, ne usciremo tutti insieme.

A RISCHIO - Ma la verità - riferisce il CorSera - è un filo diversa: anche la vittoria potrebbe non bastare a salvare la panchina di Rino, perché il bilancio delle ultime cinque partite chiave (Torino, Bologna, Fiorentina, Frosinone e, appunto, la Spal) è già fallimentare: tre pareggi e una sconfitta, quattro gare senza segnare lo straccio di un gol.