CorSera - Rebic è l'uomo in più del Milan: senza Ibra e Giroud sta trascinando lui l'attacco rossonero

In questo avvio di stagione, Stefano Pioli non ha praticamente avuto mai a disposizione Zlatan Ibrahimovic, mentre Olivier Giroud ha saltato le ultime partite prima a causa del Covid e poi del mal di schiena. Con Pietro Pellegri ancora indietro di condizione, è toccato quindi ad Ante Rebic giocare da prima punta e il croato si è fatto trovare prontissimo.

IN GRANDE FORMA - Come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, l'ex Eintracht Francoforte è stato l'uomo in più del Milan in queste ultime settimane e non ha fatto rimpiangere nè lo svedese, nè il francese. Ovviamente a Milanello sperano di riavere presto a disposizione entrambi, ma Rebic ha fatto benissimo anche da centravanti. Il croato è in grandissima forma e sarà lui a guidare l'attacco milanista anche domani sera contro il Venezia.

LE PAROLE DI PIOLI - Anche Stefano Pioli ha messo in risalto l'ottimo apporto che sta dando Rebic nelle ultime partite: "Ha grandissima intensità e qualità, gioca in tutti i ruoli, ci sta dando una mano con Olivier e Ibra fuori, ha giocate importanti che rompono le partite". Il croato, che sembra essere uscito dal giro dalla nazionale dopo le critiche al ct Dalic al termine dell'ultimo Europeo, è reduce da due reti consecutive contro Liverpool e Juventus e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il Venezia è avvisato...