CorSera - Recuperi e mercato: a gennaio ripartirà la caccia del Milan all'Inter

Visti i tanti infortuni avuti finora, Stefano Pioli ha compiuto quasi un miracolo e ha saputo portare il suo Milan al secondo posto in classifica al termine del girone di andata. L'Inter capolista è distante solo quattro punti e dunque il sogno scudetto è ancora a portata di mano dei rossoneri. Ma per tenerlo vivo sarà fondamentale prima di tutto recuperare gli infortunati e poi rinforza la rosa durante il mercato di gennaio.

IBRA OK - In merito al primo punto, secondo quanto riferisce stamattina il Corriere della Sera, per fortuna arrivano buone notizie sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic che ha saltato l'ultima sfida contro l'Empoli per un savraccarico al ginocchio: gli esami a cui si è sottoposto lo svedese non hanno infati evidenziato nulla di grave e quindi l'attaccante sarà regolarmente a disposizione per il match contro la Roma del 6 gennaio. Durante questa sosta, Pioli recupererà poi anche altri giocatori importanti come Davide Calabria, Ante Rebic e Rafael Leao, la cui assenza si è sentita parecchio nelle ultime settimane.

UNA MANO DAL MERCATO - Il tecnico milanista spera poi di avere una mano importante anche dal mercato. La priorità resta sempre un difensore centrale che possa sostituire l'infortunato Kjaer: il nome in cima alla lista è quello di Sven Botman, per il quale Maldini e Massara puntano a chiudere un prestito con diritto di riscatto, cioè la stessa formula con cui era arrivato un anno fa Tomori dal Chelsea (il cartellino dell'olandese costa 25-30 milioni di euro). Per il Diavolo sarebbe utile anche un rinforzo in avanti visti i continui problemi fisici dei sui attaccanti, ma al momento non è nei programmi un colpo in quella zona di campo.