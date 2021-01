CorSera - "Rialziamo subito la testa e ripartiamo": Pioli chiede una reazione immediata ai suoi ragazzi

"Niente paura, ragazzi, rialziamo subito la testa e ripartiamo. Abbiamo perso, sì, ma abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con tutti": sono queste le parole, riportate questa mattina dal Corriere della Sera, con cui Stefano Pioli ha accolto ieri i suoi giocatori a Milanello all'indomani della prima sconfitta stagionale in campionato contro la Juventus. Il tecnico milanista ha dispensato sorrisi e pacche sulle spalle ai sui ragazzi perchè non vuole assolutamente che la sua squadra abbia un contraccolpo dopo il primo ko in Serie A dopo 304 giorni.

REAZIONE IMMEDIATA - Serve una reazione immediata per scacciare via subito ogni fantasma e per tornare a correre verso il grande obiettivo della stagione, cioè la qualificazione alla prossima Champions League. Nonostante le tante assenze importanti, contro la Juventus si è visto comunque un bel Milan, che è uscito assolutamente a testa alta dal campo. Ora i rossoneri sono attesi da un test importante domani sera contro il Torino dell'ex Giampaolo, il quale ha grande voglia di fare un dispetto al Diavolo dopo l'esonero nella scorsa stagione.

TANTE ASSENZE - A rendere tutto più complicato sono sempre le assenze: è vero che Pioli recupererà Tonali, che ha scontato la giornata di squalifica contro la Juventus, ma ha perso Calhanoglu per un problema alla caviglia. Oltre al turco mancheranno poi sicuramente Bennacer, Saelemaekers, Gabbia, Rebic, Krunic e con ogni probabilità anche Ibrahimovic. Lo svedese scalpita e farà un tentativo oggi a Milanello per provare ad essere a disposizione per domani sera, ma le chance di vederlo tra i convocati sembrano essere davvero poche.