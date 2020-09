CorSera - Rinnovo Donnarumma, Milan a colloquio con Raiola già questo mese: la situazione

E ora Donnarumma. Dopo Ibrahimovic, i vertici di via Aldo Rossi sono pronti a trattare nuovamente con Mino Raiola, stavolta per il rinnovo di Gigio, il cui contratto con il club rossonero scadrà il prossimo anno. Il ragazzo vuole restare, ma bisogna comunque sedersi a un tavolo con l’agente, il quale proverà a strappare le condizioni migliori per il suo assistito.

LA PROPOSTA - Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, già in questo mese inizieranno i colloqui con Raiola, con la consapevolezza che la trattativa non sarà breve né tantomeno semplice. Donnarumma guadagna 6 milioni di euro netti all’anno, il Milan - che lavora per abbassare il monte ingaggi della rosa - intende proporre un rinnovo alle stesse cifre comprensive però di bonus. Ma il manager di Gigio ha già chiesto uno stipendio da 10 milioni a stagione.

CLAUSOLA - Insomma, ci sono tutte le premesse per un’altra "battaglia" con Raiola. I dirigenti rossoneri faranno leva sulla volontà di Donnarumma di rimanere a Milanello e sull’intenzione di costruire una squadra vincente, ma convincere Mino non sarà una passeggiata. L’inserimento di una clausola rescissoria, a cifre relativamente contenute, sarà probabilmente necessario per giungere a un accordo.