CorSera - Scaroni: "Troppe chiacchiere, non ci siamo mai fermati. Maldini e Massara rappresentano il nostro punto di forza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Trovati gli accordi per i rinnovi di contratto di Maldini e Massara, ufficializzati i primi "colpi" di mercato e il rinnovo con Puma, che partirà da gennaio 2023, Paolo Scaroni, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato di tutto quello che è successo nelle ultime settimane: "Forse ci sono state troppe chiacchiere, ma noi non ci siamo mai fermati: tutto il club è rimasto concentrato sul mercato, sull’acquisizione di importanti partnership commerciali".

Non è mai mancata la fiducia per il rinnovo di Ricky e Paolo, le due colonne portanti di questo progetto che ha visto i rossoneri vincere lo scudetto poco più di un mese fa. Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha dichiarato: "Ho sempre detto che eravamo fiduciosi che Maldini e Massara avrebbero continuato il loro prezioso lavoro. Oggi siamo tutti molto convinti di continuare il percorso assieme, per valorizzare i risultati sportivi raggiunti e procedere per conseguirne di nuovi. Il nostro club ha grandi professionalità, siamo una realtà solida, con azionisti che ci sostengono sempre, e certamente Paolo e Ricky rappresentano il nostro punto di forza".