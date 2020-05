CorSera - Tegola Milan, si ferma Ibra: stagione a rischio anche se la lesione si rivelasse lieve

Piove sul bagnato a Milanello, come se non bastassero già i problemi. Nella giornata di ieri, nel corso di una partitella d’allenamento, Ibrahimovic si è infortunato alla gamba destra nel tentativo di raggiungere un pallone lanciato da centrocampo. Lo svedese ha avvertito un forte dolore fra polpaccio e tallone, come ha poi raccontato a chi gli sta vicino. Lo riferisce il Corriere della Sera, che pone l’accento sulle condizioni di Ibra.

CAUTO OTTIMISMO - In casa Milan, ovviamente, è già scattato l’allarme. Si teme addirittura un problema al tendine d’Achille. In quel caso, i tempi di recupero sarebbero lunghissimi (non meno di quattro-cinque mesi). In altre parole, la stagione di Zlatan sarebbe a rischio, forse perfino la sua carriera. Il fatto che sia uscito dal centro sportivo rossonero sulle sue gambe e senza stampelle induce a un cauto ottimismo. Qualora si trattasse di una lesione al muscolo del polpaccio, la guarigione sarebbe più rapida (un mese e mezzo al massimo), ma l’infortunio toglierà comunque Ibra di scena per un po’.

STAGIONE NERISSIMA - Pioli aspetta con ansia l’esito degli esami a cui Ibrahimovic si sottoporrà oggi e che faranno chiarezza sull’entità del danno. Il Milan, con ogni probabilità, dovrà fare a meno del suo asso: una perdita importante in mezzo a una stagione maledetta. Ora l’allenatore dovrà trovare una soluzione. E non sarà facile.