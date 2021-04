CorSera - Troppi infortuni, Mandzukic si taglia lo stipendio: ora vuole convincere il Milan

Un bel gesto, per niente scontato né tantomeno richiesto. Ma la professionalità, così come la classe, non è acqua. Mario Mandzukic ha dimostrato al mondo Milan la sua signorilità rinunciando alla paga di marzo per via dei troppi infortuni che l’hanno tenuto per parecchio tempo ai box. E non si tratta di pochi soldi, come sottolinea il Corriere della Sera: parliamo di 250-300mila euro netti, visto che il contratto firmato dal croato a gennaio è di circa 1.6 milioni per sei mesi.

A DISPOSIZIONE - Insomma, chapeau! Ora, però, Mandzukic vuole dimostrare di meritarsi la stima del Milan e dei suoi tifosi. Infortunatosi a Belgrado, in Europa League, il 18 febbraio scorso, Mario non ha più rimesso il piede in campo. L’ex Bayern ha trascorso settimane difficili, allenandosi intensamente e in solitudine, ma ora sta bene. Da Milanello raccontano di un giocatore determinatissimo, con in testa un solo desiderio: tornare a giocare il prima possibile.

L’OBIETTIVO - Avrà le sue occasioni. Chissà, magari già domani contro il Genoa. Partirà dalla panchina (al posto dello squalificato Ibrahimovic dovrebbe giocare Leao), ma Pioli potrebbe concedergli spazio nel corso del match. Il suo obiettivo da qui a fine maggio è convincere il Milan a esercitare l’opzione per il rinnovo di contratto per un altro anno.