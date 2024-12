CorSera - Verona sarà "fatale" anche questa volta? Da Casa Milan si dicono tranquilli

Per l'ennesima volta dall'inizio della stagione il Milan si trova nella condizione di non poter sbagliare. Fallire a Verona significherebbe compromettere ulteriormente la propria stagione, che oggi vede la formazione di Paulo Fonseca distare 8 lunghezze dalla zona Champions League e 14 dalla vetta della classifica.

Vincere contro l'Hellas non è dunque una possibilità, ma un obbligo, anche cercare di lanciare un segnale importante ai propri tifosi, che domenica sera si sono lasciati andare ad una rumorosissima contestazione. Verona ed il Bentegodi rappresenterebbero essere dunque uno spartiacque importante per la stagione del Milan, con Paulo Fonseca che addirittura sembrerebbe giocarsi la permanenza in panchina.

O meglio, questo è quello che si starebbe ipotizzando, ma dalle parti di via Aldo Rossi trapelerebbe tutt'altro. Scrive questa mattina Il Corriere della Sera che il club rossonero nega rivoluzioni all'orizzonte, anche in caso di sconfitta a Verona. Dalla sede del Milan si dicono infatti tranquilli evitando di fornire i contorni di gara spartiacque per i destini di Fonseca, anche se una non vittoria questa volta potrebbe non passare in sordina, soprattutto tra lo stato maggiore del club meneghino.

Non vincere significherebbe per il Milan allontanarsi sempre di più dalla zona Champions League, e in quel caso sarebbe praticamente impossibile o quasi continuare con Fonseca, con la tifoseria che potrebbe incattivirsi ancora di più verso la dirigenza.