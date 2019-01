CorSera - Via Higuain, ecco Piatek ma manca ancora l'ok di Gazidis: per l'ad il polacco è troppo costoso

Quella di mercoledì contro la Juventus in Supercoppa è stata l'ultima partita di Gonzalo Higuain con la maglia del Milan: il Pipita è infatti ad un passo dal trasferimento al Chelsea dove ritroverà l'allenatore con il quale ha reso di più nella sua carriera, cioè Maurizio Sarri. In via Aldo Rossi, si sta quindi lavorando per trovare il suo sostituto, che fin dal primo momento è stato invididuato in Krzysztof Piatek, con il quale Leonardo ha già trovato un accordo.

SCONTRO INTERNO - Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, il problema è che Ivan Gazidiz non ha ancora dato il suo ok definitivo a questa operazione in quanto la ritiene troppo costosa: in casa rossonera è infatti in corso uno scontro a livello filosofico tra i dirigenti, con Maldini e Leonardo da un lato e il nuovo amministratore delegato con il braccio destro Moncada dall’altro. Il Genoa e Preziosi ha di fatto aperto alla cessione a gennaio del bomber polacco e attendono un'offerta del Milan nelle prossime ore.

IN ATTESA - La richiesta è sempre di 40 milioni più bonus e la cessioene dovrà avvenire a titolo definitivo o al massimo con un prestito molto oneroso e obbligo di riscatto, ma per ora non è stato fissato un incontro tra le parti. "Aspettiamo che ci contatti il Milan, vediamo se succede qualcosa nelle prossime ore. In base a quello che ci proporrà prenderemo le nostre decisioni" le parole di ieri del dg rossoblù Perinetti. Il piano B è Michy Batshuayi del Chelsea, ma l'attaccante belga non convince del tutto.