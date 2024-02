CorSera - Vincere e sperare: il patto tra Pioli e i giocatori

vedi letture

Il Milan è senza dubbio una delle squadre più in forma del campionato. E a dirlo sono i suoi numeri nelle ultime settimane: sette vittorie e due pareggi nelle ultime nove gare, l'ultima sconfitta in Serie A è datata 9 dicembre e 52 punti raccolti nelle prime 24 giornate (solo due volte i rossoneri hanno fatto meglio nell’era dei tre punti). Questa striscia di risultati positivi ha permesso al Diavolo di blindare il terzo posto e di avvicinarsi alla seconda posizione della Juventus, distante ora solo un punto.

PATTO NELLO SPOGLIATOIO - La capolista Inter resta invece ancora lontana: 8 punti che potrebbero diventare 11 se i nerazzurri dovessero vincere anche il recupero contro l'Atalanta. La distanza è molto ampia, servirebbe un mezzo miracolo per rimontare la squadra di Simone Inzaghi, ma a Milanello non hanno intenzione di arrendersi prima del tempo, tanto che, come riporta stamattina il Corriere della Sera, è stato sancito un patto nello spogliatoio milanista tra giocatori, allenatore e staff: non si lascerà nulla di intentato, proprio per evitare ulteriori rimpianti a fine stagione se lassù l’Inter dovesse clamorosamente crollare.

VINCERE E SPERARE - Vincere e sperare: purtroppo al momento il Milan di più non può fare. I nerazzurri stanno andando fortissimo e difficilmente si incepperanno, ma in casa rossonera vogliono comunque provarci fino alla fine. E per farlo devono solo collezionare più punti possibili, poi ad aprile, quando è in programma il derby di ritorno, si tireranno le somme e si vedrà se la distanza è ancora colmabile o meno.