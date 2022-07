CorSport - Affondo per De Ketelaere. L'accelerata prevista per lunedì

MilanNews.it

Siamo ormai entrati nelle fasi caldissime della trattativa che Milan e Club Brugge stanno portando avanti da settimane per Charles De Ketelaere. Con il passare dei giorni e delle offerte al rialzo della società rossonera, i due club campioni nazionali si stanno avvicinando a un'intesa che permetterebbe finalmente al trequartista belga di sbarcare a Milano. Il punto della situazione.

Priorità a CDK

Come riferisce il Corriere dello Sport questa mattina, De Ketelaere è stato individuato da tempo dalla dirigenza rossonera come obiettivo numero uno del mercato e profilo sul quale poter investire una buona parte di budget. Maldini e Massara, a questo punto, vogliono accelerare i tempi e preparano il rilancio al Bruges. Dai 28 milioni più 3 di bonus, il piatto si arricchirà fino ad arrivare a una parte fissa di 30 milioni da rimpolpare con ulteriori premi e bonus che possano far crollare definitivamente il muro alzato dai Campioni del Belgio. L'offerta è attesa per lunedì, dopo che domani il Bruges - e De Ketelaere - avrà giocato la Supercoppa nazionale contro il Gent.

Volontà chiara

Quello che ispira fiducia dalle parti di via Aldo Rossi, è il preciso e fermo desiderio del giocatore di vestire rossonero. Con gli agenti di De Ketelaere ci sono già stati contatti nelle scorse settimane, utili per raggiungere un principio d'accordo ma soprattutto per ottenere il gradimento del classe 2001 che di fatto ha contribuito a sbloccare la trattativa. In un'intervista di qualche mese fa che è stata ripresa nella giornata di ieri, De Ketelaere precisa come da parte sua ci sia la volontà di voler vincere la Champions, requisito che dalle parti di Milanello è molto apprezzato. I Campioni d'Italia vogliono chiudere entro la metà di settimana prossima in modo tale che il belga possa aggregarsi alla squadra in occasione del ritiro in Austria.