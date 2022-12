CorSport - Calabria è pronto a tornare, Origi aspetta gli esami

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La ripresa del campionato si avvicina e per il Milan arrivano notizie contrastanti dall'infermeria, al netto di quella più pesante che rimane il possibile allungo dei tempi di recupero di Mike Maignan. Nello specifico i rossoneri recupereranno il capitano Davide Calabria ma allo stesso tempo dovranno fare i conti con l'assenza di Divock Origi.

Capitano, mio capitano

Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, l'ultima presenza di Davide Calabria con la maglia del Milan addosso risale al 1° ottobre quando il Milan fu ospite dell'Empoli e risolse la contesa in un finale pazzo grazie alla zampata di Ballo-Tourè. Nel corso del primo tempo i rossoneri persero uno via l'altro sia Davide Calabria che Alexis Saelemaekers. Se il belga già a Dubai è tornato e lom ha fatto in gran spolvero con una solida prestazione contro il Liverpool condita da un gol, i tempi di recupero del capitano del Milan sono stati più accorti. Da ieri, però, Calabria ha cominciato nuovamente ad allenarsi in gruppo e sembra pronto per mettere minuti veri nelle gambe. La prima occasione, l'unica prima della ripresa del campionato il 4 gennaio, sarà il 30 dicembre quando il Milan sarà in Olanda a sfidare in amichevole il Psv. Prove generali non solo per Calabria ma per tutto il Milan.

Incertezza

Non sarà solo Mike Maignan a effettuare gli esami per cercare di capire con più chiarezza l'entità del suo problema. Anche Divock Origi dovrà essere sottoposto a dei controlli più approfonditi. L'attaccante belga si è fermato tra le due amichevoli di Dubai per un risentimento al flessore e non ha partecipato così alla sfida contro il Liverpool, dopo una discreta prestazione contro l'Arsenal. Importantissimo capire l'entità e soprattutto i tempi di recupero di Origi non solo per trovare una soluzione a breve termine ma anche una più duratura se lo stop dovesse essere sostanzioso. Già nelle prime due partite con Salernitana e Roma il Milan dovrà fare gli straordinari con un Giroud che sarà tornato da pochi giorni (sarà a Milanello il 30). Le soluzioni dunque saranno Ante Rebic o l'adattamento di Charles De Ketelaere.