CorSport - Centrocampista e vice-Theo: gli obiettivi del Milan per gennaio

vedi letture

Come ogni sosta che si rispetti, specialmente l'ultima dell'anno solare, si materializza un buon momento per fare il punto sulla stagione fino a questo punto, superata la metà del girone di andata. Il Milan, nello specifico, pensa già a come potrebbe rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca nella finestra di mercato invernale. E al momento sono due i ruoli in cui i rossoneri necessitano di un aiuto: un nuovo centrocampista e il tanto agognato vice-Theo.

Frendrup

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, la più grande lacuna della squadra rossonera si ritrova a centrocampo. Con l'infortunio di Ismael Bennacer, che non tornerà prima del 2025, i rossoneri sono rimasti scoperti specialmente se si considerano le alternative a Youssouf Fofana che, insieme a Reijnders, le sta giocando veramente tutto e prima o poi avrebbe bisogno di un po' di riposo. Da un po' di tempo, dunque, il club rossonero e in particolare il direttore tecnico Geoffrey Moncada segue e tiene monitorata la situazione di Morten Frendrup, centrocampista danese classe 2001 in forza al Genoa. L'anno scorso fu una delle rivelazioni del campionato, quest'anno come tutta la squadra - smantellata e non rinforzata adeguatamente - fa più fatica. Proprio per quest'ultima ragione, la cessione di tanti top player in estate, il Genoa potrebbe alzare un muro sull'addio di Frendrup in inverno. Il costo del cartellino è nei parametri, 15 milioni.

Parisi

Il secondo rinforzo urgente è senza dubbio un vice-Theo Hernandez, un ruolo che il Milan insegue da diverso tempo ormai come Achille che insegue la tartaruga. Il club ha provato delle soluzioni ma si sono rivelate tutte errate: Ballo-Tourè ha fallito, Terracciano non è propriamente un giocatore da fascia sinistra, Jimenez - indicato come vice ufficiale da Ibra a inizio stagione - non ha mai giocato con la prima. Non rimane dunque che fare un tentativo sul mercato e in questo senso un nome molto interessante è Fabiano Parisi, terzino della Fiorentina ed ex Empoli che già in passato fu accostato ai rossoneri. A Firenze lo spazio è poco con Gosens e Biraghi davanti a lui e i due club potrebbero trovare un'intesa con una soluzione in prestito che soddisferebbe tutte le parti in gioco.