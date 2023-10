CorSport - Chukwueze ai box: chi lo sostituisce? Tre nomi per l'attacco del domani

Proprio quando sembrava che il Milan fosse arrivato al traguardo della sosta internazionale senza alcun guaio fisico, ecco come un fulmine a ciel sereno la notizia della lesione di primo grado al bicipite femorale per l'esterno nigeriano Samuel Chukwueze. Una tegola per Stefano Pioli che, a pochi giorni dalla ripresa del campionato, deve fare a meno di un importante uomo per le rotazioni. Intanto la società guarda al futuro.

L'ora di Romero

Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, e come facilmente preventivabile, lo stop dell'ex giocatore del Villarreal sarà di circa un mese. Dunque Pioli rivedrà Chukwueze solo al termine della prossima pausa per le nazionali, di metà novembre. Intanto, con un tour de force pesantissimo da affrontare, il tecnico rossonero dovrà capire e studiare come sopperire alla mancanza del suo numero 21. I gradi di titolarità. sulla fascia destra, sarebbero spettati in ogni caso a Christian Pulisic, tra i più in forma. Visti i tanti impegni ravvicinati e importantissimi, urge che ci siano rincalzi all'altezza in modo che anche l'americano possa riposarsi. In questo senso il sostituto naturale è Luka Romero che, dopo aver esordito contro il Cagliari, potrebbe avere qualche chance più significativa. In alternativa anche Okafor potrebbe essere traslato a destra oppure Musah avanzato, in un ruolo che a inizio carriera svolgeva più spesso. Pioli potrebbe decidere anche di ridisegnare all'occorrenza lo schema tattico: è tutto da vedere.

Tre nomi del futuro

In tutto questo la dirigenza rossonera rimane al lavoro e, durante la stagione, si preoccupa di iniziare a fissare e studiare gli obiettivi del mercato futuro. IN questo senso per l'estate che verrà il Milan dovrà puntare necessariamente su una nuova punta, indipendentemente dalle decisioni sul futuro di Giroud e Jovic. Due alternative molto chiacchierate al momento sono quelle di Jonathan David del Lille e Mehdi Taremi del Porto. Il primo ha una valutazione alta, di circa 40 milioni di euro: la scadenza nel 2025 potrebbe aiutare e giocare a favore del Milan. Il secondo è stato vicinissimo ai rossoneri in coda all'ultimo mercato estivo, con la trattativa saltata all'ultimo: l'iraniano verrebbe cercato solo se non dovesse rinnovare il suo contratto con il Porto. Il CorSport poi oggi lancia anche la suggestione Benjamin Sesko. L'attaccante sloveno, 20 anni, è in forza al Lipsia dove sta giocando la sua prima stagione. I rossoneri lo avevano già cercato ai tempi del Salisburgo ma sarebbe il profilo ideale: giovane e futuribile ma comunque già con una discreta esperienza alle spalle. Anche qui l'ostacolo è il costo del cartellino e la durezza in fase di trattativa del club tedesco.