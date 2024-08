CorSport - Con Royal la difesa è al completo. Adli in uscita, ma non solo

Manca ormai meno di un mese al termine del calciomercato e il Milan deve ancora completare la sua campagna, sia in entrata che in uscita. I rossoneri hanno acquistato il centravanti titolare (Morata), un nuovo centrale difensivo (Pavlovic) e si sono sensibilmente avvicinati al terzino (Emerson Royal). Ora la dirigenza dovrà essere brava a completare l'ultima grande esigenza, il centrocampista, e poi provare qualche piccolo aggiustamento. Contemporaneamente si lavorerà anche in uscita.

Difesa al completo

Come viene riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, è sempre più vicina la chiusura della trattativa tra Milan e Tottenham per Emerson Royal. I rossoneri pagheranno circa 15 milioni di parte fissa al club londinese a cui poi verranno aggiunti circa 2 milioni di bonus. In tutto questo il brasiliano firmerà un contratto di cinque anni per il quale ha l'accordo già da diverso tempo con il club rossonero. Si attende la fumata bianca nel weekend. Con l'arrivo del terzino il reparto difensivo è al completo, specialmente dopo l'infortunio di Florenzi che aveva complicato le cose. Ora da via Aldo Rossi ci si concentrerà totalmente su Youssouf Fofana e si spera di piegare la resistenza del Monaco: sul francese c'è il pressing del Manchester United. Il piano B di Manu Konè è sempre più concreto.

In uscita

Come detto il Milan lavora anche in uscita, per sfoltire la rosa soprattutto a centrocampo qualora dovessero arrivare due acquisti da qui al 30 agosto. Quello che ha più richieste sembrerebbe Yacine Adli: il club rossonero annusa la possibilità di monetizzare dopo due stagioni con il francese in rosa, nello specifico il Brentford sarebbe pronto a offrire 12 milioni. Adli, però, non è l'unico che può lasciare Milanello in caso di offerte ritenute congrue dalla dirigenza di via Aldo Rossi: anche Bennacer - protetto da una clausola da 50 milioni - e Pobega potrebbero essere a rischio addio. Totalmente ribaltata la situazione Alexis Saelemaekers che in queste prime amichevoli ha convinto Fonseca a confermarlo in rosa per la prossima stagione: ciononostante nel finale di agosto potrebbero esserci novità anche sul belga che rimane comunque in bilico.