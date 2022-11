CorSport - De Ketelaere al Mondiale: il belga in Qatar per rigenerarsi

MilanNews.it

Charles De Ketelaere andrà al Mondiale in Qatar. Non si tratta più di una notizia fresca ma è un avvenimento sui cui vale la pena concentrarsi. Il giovane belga arrivato quest'estate al Milan per 32 milioni dal Bruges, parteciperà al suo primo Mondiale. Non lo farà da protagonista ma potrà vivere l'atmosfera con grandi campioni in squadra e arricchire il suo bagaglio personale di esperienza.

Aspettative e aspettare

Come sottolinea questa mattina il Corriere dello Sport, De Ketelaere ha avuto un ambientamento difficile nella sua prima parte di stagione al Milan quest'anno. La principale ragione è stata sicuramente l'investimento con il quale il classe 2001 è sbarcato a Milano quest'estate. Charles è stato pagato dal Milan 32 milioni di euro più tre di bonus, al termine di una trattativa davvero infinita con il Bruges che non ha fatto altro che alimentare l'hype per il calciatore. Aldilà di un buon mese iniziale condito anche da un assist contro il Bologna, però, De Ketelaere ha stentato nei suoi primi mesi di Milan rimanendo fermo a quel passaggio per Leao contro i felsinei e nulla più in termini di gol e assist. Probabilmente le aspettative sono state troppo elevate fin da subito e come ha ricordato recentemente il suo agente Tom De Mul: "So che ne aveva parlato anche con la società. Nel senso che sapevano che sarebbe servito un po' di tempo per adattarsi. Alcune critiche sono giuste, ma le aspettative restano alte per il primo anno. La lingua, la nuova cultura, un club così grande. È una cosa normale”.

Occasione mondiale

Nonostante qualcuno pensasse che i suoi primi mesi in rossonero gli avessero fatto perdere il treno per il Mondiale in Qatar, De Ketelaere è stato selezionato dal Ct del Belgio, Martinez, che ha motivato così la sua scelta: "Non è stato difficile scegliere di portarlo al Mondiale. De Ketelaere è partito meglio del previsto al Milan. Ora deve lottare per il suo posto, ma ne trarrà vantaggio per vivere la sua prima Coppa del Mondo". Insomma Charles avrà l'occasione di tornare in un ambiente più protetto, perchè non gli viene richiesto di performare ad altissimi livelli fin da subito essendo ancora una riserva dei Diavoli Rossi, e ritrovare la fiducia nei suoi mezzi che sono validi ma che non riesce a far fiorire a Milano, colpito dal peso delle aspettative. Chissà forse proprio questo mese in Qatar, a contatto con i grandi campioni della sua squadra come De Bruyne, lo aiuteranno a ritrovare la retta via e a tornare a gennaio a Milanello completamente rigenerato.