CorSport - Fonseca, ora c'è il Milan. Mercato, Fofana: attenzione alle big...

vedi letture

Giorni caldi in casa rossonera. In Serie A tutte le panchine scoperte stanno trovando un proprietario: dopo l'ufficialità di Palladino alla Fiorentina, ieri è arrivata quella di Italiano al Bologna. Tra le squadre mancanti c'è anche il Milan che ha scelto il profilo da tempo ma aspetta ancora a ufficializzarlo. Si tratta ovviamente di Paulo Fonseca, di cui oggi parla il Corriere dello Sport. Il quotidiano poi approfondisce anche su uno degli obiettivi da regalare al tecnico portoghese: il centrocampista Youssouf Fofana.

Fonseca, ora il Milan...

La notizia è nell'aria da settimane e manca solo l'ufficialità: il prossimo allenatore del Milan sarà Paulo Fonseca. Dovrebbero succedere veramente grosse sorprese perché non accada, specialmente dopo che ieri pomeriggio il Lilla ha confermato con un comunicato ufficiale l'addio del portoghese al club francese. A questo ha fatto seguito un messaggio dello stesso allenatore sul proprio profilo Instagram. Insomma, tutto adesso è apparecchiato per un altro comunicato ufficiale, quello del Milan che dovrebbe arrivare settimana prossima. I due anni in Francia sono stati positivi sia per il club che per lo stesso Fonseca: quest'anno il Lille è arrivato quarto in campionato, qualificato ai preliminari di Champions, ed è andato a un passo dalle semifinali di Conference League, sfumate solo ai rigori. Per lui il Milan ha pronto un contratto biennale con opzione sul terzo dal valore di 2.5 milioni più bonus. In occasione della sua prima conferenza stampa, verosimilmente ai primi di luglio, verranno spiegate le ragioni della scelta. Il compito di Fonseca non sarà facile: far ricredere i tifosi del Milan.

E sul mercato...

Quello che appare certo è che la dirigenza rossonera sarà chiamata a rinforzare la rosa per dare a Fonseca la possibilità di far vedere ed esprimere le sue doti di allenatore. In questo senso, oltre all'attaccante e al difensore centrale che sembrano le priorità della campagna acquisti, il Milan cerca anche un centrocampista difensivo. Il candidato individuato risponde al nome di Youssouf Fofana, centrocampista classe 1999 del Monaco e della nazionale francese con cui disputerà i prossimi Europei in Germania. Il calciatore ha già comunicato alla squadra del Principato che saluterà nel corso dell'estate: il suo contratto scade nel 2025. Un'ottima e ghiotta situazione per il Milan che potrebbe facilmente ottenere uno sconto sul prezzo del cartellino. L'obiettivo può essere chiudere a 20 milioni. I rossoneri si ritroverebbero così in casa un centrocampista con delle caratteristiche fisiche e difensive che non si vede probabilmente dai tempi di Kessie. Lo spauracchio reale, come scrive il CorSport, è la concorrenza di alcune big europee: su tutte sarebbero interessati l'Atletico Madrid e il Psg. Per questo anche per Fofana il Milan dovrà giocare in anticipo, se non vuole lasciarselo sfuggire.