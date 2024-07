CorSport - Fullkrug aperto al Milan: il Borussia chiede 15 milioni

Questa è stata la settimana di Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo, che si è laureato campione d'Europa con la sua nazionale da capitano, ha effettuato le visite mediche e firmato il suo nuovo contratto nella giornata di mercoledì e ora si gode le meritate vacanze prima di tuffarsi nella nuova avventura rossonera. Con Morata e Jovic nel parco attaccanti, il Milan ora vuole prendere anche un terzo attaccante per dare a Fonseca più soluzioni possibili.

Niclas Fullkrug è il candidato numero uno per vestire la maglia rossonera nel corso della prossima stagione. L'attaccante tedesco è reduce da un ottimo primo anno al Borussia Dortmund che si è concluso in finale di Champions League. L'anno prima era stato capocannoniere della Bundesliga al Werder Brema e nel corso di quest'estate ha partecipato agli Europei con la Germania segnando due gol. Eppure, nonostante una stagione positiva, lo spazio in giallonero per lui potrebbe essersi assottigliato. Per prima cosa il Borussia ha cambiato allenatore e Terzic è stato sostituito con Nuri Sahin. Come riporta il Corriere dello Sport, però, il vero bastone tra le ruote è rappresentato da Serhou Guirassy, acquistato dal Dortmund e certo del posto da titolare ai blocchi di partenza della prossima stagione. La soluzione del problema è molto semplice: Fullkrug è chiuso al Borussia Dortmund.

Ma si sa, come dice un celebre detto, si chiude una porta e si apre un portone. Per Niclas infatti si potrebbero aprire per la prima volta le porte del calcio internazionale all'età di 31 anni con il Milan che lo ha inserito nella lista dei candidati per un ruolo da vice-Morata. I rossoneri lo preferiscono a Tammy Abraham della Roma perchè più funzionale al gioco di Fonseca e soprattutto meno costoso. Il Dortmund chiede circa 15 milioni per il centravanti tedesco mentre i giallorossi per l'inglese ne volevano minimo 25. Ciò che è più importante, però, è la volontà di Fullkrug: l'attaccante, infatti, avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento in rossonero. Nei prossimi giorni scopriremo se il Milan vorrà affondare il colpo e trattare con il club tedesco oppure se muoversi verso altri obiettivi.