CorSport - Fullkrug prenota il 9: il tedesco ha dato il via libera al trasferimento al Milan

Dopo Alvaro Morata il Milan è deciso a regalare a Paulo Fonseca la "seconda" prima punta in questo calciomercato. La scelta sarebbe oramai da tempo ricaduta sul 31enne del Borussia Dortmund Niclas Fullkrug, che stando a Il Corriere dello Sport avrebbe anche già dato il via libera al trasferimento in rossonero.

FULLKRUG PRENOTA IL 9 - Niclas Fullkrug ha prenotato la maglia numero 9 del Milan, che per ruolo e status avrebbe potuto occuparla Alvaro Morata, che invece ha optato per il numero 7, gentilmente cedutogli da Yacine Adli. Il tedesco è dunque il principale candidato a prendere in eredità una maglia così pesante, lui che è complementare per caratteristiche ad Alvaro Morata. Sì, perché mentre lo spagnolo è una punta particolare, brava a trovarsi gli spazi, ad attaccare la profondità, a duettare con i compagni e a dare una mano costante in fase difensiva, Fullkrug è il classico ariete d'aria di rigore, uno di quegli attaccanti in grado di vedere la porta non appena ne hanno la possibilità.

LE CIFRE - Il Milan completare il suo attacco con Niclas Fullkrug in questo calciomercato. L'attaccante, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, avrebbe già dato il via libera al trasferimento in rossonero, attivando immediatamente la dirigenza rossonera che in settimana dovrebbe sedersi al tavolo con il Borussia Dortmund per trattarlo. La base d'asta dovrebbe essere di 15 milioni di euro, ma il Milan punta ad ottenere un po' di sconto giocando sulla volontà dell'attaccante di lasciare la Germania.

LA CONCORRENZA - Il Milan non sarebbe però l'unica squadra sulle tracce di Fullkrug in questo calciomercato. Oltre al Diavolo, infatti, anche l'Atletico Madrid avrebbe chiesto informazioni per l'attaccante tedesco, che però non risulterebbe essere la prima scelta per sostituire proprio Alvaro Morata. I nomi in cima alla lista dei Colchoneros dovrebbero essere quelli di Kolo Muani e Dovbyk, motivo per il quale sarà da capire dell'Atletico potrà classificarsi solo come una manovra di disturbo, una sorta di dispetto, oppure se l’interesse diventerà sempre più concreto. Staremo a vedere.