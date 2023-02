CorSport - Giroud, siamo agli sgoccioli per il rinnovo: incontro tra oggi e domani

MilanNews.it

Arrivano buone notizie sul fronte rinnovi in Casa Milan. Dopo aver trovato l'accordo nel corso del 2022 con gran parte della rosa e dei giocatori più importanti della rosa, adesso la dirigenza stringe per chiudere Leao e Giroud. In particolare, come riporta oggi il Corriere dello Sport, saremmo molto vicini alla firma dell'attaccante francese.

Oggi o domani

Secondo l'indiscrezione riportata dal Corriere dello Sport, tra oggi e domani dovrebbe avvenire a Casa Milan un importante incontro tra la dirigenza rossonera, Maldini e Massara, e l'entourage di Giroud che nella serata di domani sarà impegnato in campo contro il Torino. Con il bomber francese non ci sono mai stati dubbi nè da parte della società, che vuole continuare con un centravanti della sua esperienza, nè da parte del giocatore che non ha mai pensato a un futuro lontano da Milano. Ciò è dimostrato anche dalla proposta che Olivier avrebbe rifiutato nelle ultime ore di mercato invernale: l'Everton, in piena lotta per non retrocedere in Premier League, gli aveva offerto un ricco contratto che a 36 anni poteva essere un'opportunità più unica che rara. Il Milan non si è seduto neanche al tavolo perché Giroud ha rispedito al mittente l'offerta senza avere la minima intenzione di ripartire verso l'Inghilterra.

I dettagli

I termini della trattativa e del rinnovo sono quelli che, in realtà, girano un po' da tempo. Il prolungamento sarà di un anno, come conviene con giocatori con la carta di identità del francese: ci sarà solamente da capire se verrà inserita un'opzione anche sulla stagione successiva, in cui Giroud avrà tra i 37 e i 38 anni. Ciò che sicuramente non dovrebbe cambiare è la parte economica: Olivier Giroud guadagnerà le stesse cifre che incassa attualmente, ovvero circa 3.5 milioni ogni stagione. Dunque tutto sembra apparecchiato per la firma con l'incontro in programma nelle prossime ore che dovrebbe semplicemente confermare quanto pattuito nel corso delle scorse settimane tra le parti. Un rinnovo importante per un giocatore che, nonostante l'età, si sta dimostrando di valore sia in campo che fuori.