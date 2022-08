CorSport - Gli ultimi giorni di mercato: il Milan fiuta le occasioni. Onyedika e Diallo i preferiti

MilanNews.it

Siamo ormai nelle fasi molto calde di questa sessione estiva di calciomercato che tra circa due settimane volgerà al termine. Dopo aver investito gran parte del budget per Charles De Ketelaere, il Milan aspetta di vedere come muoversi per centrocampo e difesa sfruttando anche eventuali occasioni. I nomi favoriti rimangono sempre Onyedika per la mediana e Diallo per la retroguardia ma attenzione ai copi di coda...

Diallo in pole ma N'Dicka...

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera si sta guardando intorno per capire se e quale difensore portare alla corte di Pioli per elevare la qualità tecnica della squadra Campione d'Italia. Il centrale senegalese del Psg Abdou Diallo piace molto ai vertici di via Aldo Rossi per la sua capacità di poter giocare anche come terzino sinistro e, dunque, di poter sostituire all'occorrenza Theo Hernandez. Il classe '96 è a tutti gli effetti un esubero del club parigino e il Milan lo cerca in prestito. Proprio per questo motivo, negli ultimi giorni, sembrava si fosse raffreddata la pista per Evan N'Dicka che l'Eintracht voleva vendere solamente a titolo definitivo. Il calciatore però non rinnoverà il proprio contratto con i tedeschi, in scadenza l'anno prossimo, e i piani del club campione dell'Europa League potrebbero cambiare con la possibilità di una cessione in saldo non più così remota.

Onyedika piace

Per il centrocampo, invece, non è più un segreto che al Milan piaccia molto il centrocampista nigeriano classe 2001 Raphael Onyedika. Per il giocatore del Midtjylland la dirigenza rossonera avrebbe già formulato una prima offerta da circa 5 milioni che è stata però rispedita al mittente. Il club danese ha fatto sapere che non accetterà meno di 7-8 milioni: resta da capire se c'è la volontà di venirsi incontro. Intanto spunta un nuovo nome, quello di Albert Sambi-Lokonga, cercato dal Milan l'estate scorsa ma finito all'Arsenal dove oggi trova poco spazio. Parlando della zona mediana non si può tenere fuori dall'equazione Tiemouè Bakayoko e la sua uscita: tenerlo in organico, oggi, sembra avere poco senso e l'interesse registrato da parte del Nottingham Forest può essere una buona opportunità per far partire il francese.