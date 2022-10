CorSport - I piani di Pioli verso il Monza: tra assenze e ritorni

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina sabato e per questo si avvicina anche la sfida contro il Monza che porta con sè tanto fascino soprattutto per il ritorno di Berlusconi a San Siro da presidente di un altro club. Pioli però non può pensare ai momenti amarcord e studia l'undici per sconfiggere una squadra che appare in gran forma dall'arrivo di Palladino. L'allenatore rossonero deve fare i conti con le assenze ma può sorridere per qualche gradito ritorno.

Ahi Maignan, dai Kjaer

Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport, potrebbe tornare tra i convocati Simon Kjaer che dopo la vittoria di Empoli si era dovuto fermare per un fastidio di natura muscolare. Il centrale danese ieri ha svolto tutto l'allenamento in gruppo e tornerà a disposizione di Pioli verosimilmente a partire dalla panchina. Chi invece si è fermato nuovamente, come è ormai noto, è Mike Maignan che potrebbe aver chiuso il suo 2022 rossonero. Si prolunga perciò, per sostituirlo, l'interregno di Ciprian Tatarusanu che da dopo la sosta per le nazionali ha sempre giocato da titolare. Con il portiere rumeno il Milan in campionato, in questa stagione, non ha mai perso mentre invece è caduto in Champions. Tornando a Kjaer, è più probabile che il danese possa rivedersi in campo o in lizza per un posto da titolare nella gara contro la Dinamo quando i rossoneri dovranno anche fare a meno di Tomori squalificato.

Torna Cdk?

Buone notizie, ma con riserva dato quello che è successo a Maignan, arrivano anche dal fronte Charles De Ketelaere. L'affaticamento del belga era di minor entità rispetto agli infortuni patiti dai compagni. Ieri il classe 2001 si è allenato ma non ha svolto la partitella con la squadra. Oggi potrebbe prendere parte alle esercitazioni con tutti i suoi compagni e si potrebbe avere qualche indicazione in più circa la sua disponibilità nella gara di sabato pomeriggio. In tutto questo Stefano Pioli è tentato da Junior Messias: il brasiliano è già tornato a disposizione da due partite (il ritorno con il Chelsea e la partita di Verona) ma non ha ancora rimesso il piede in campo. Contro il Monza può essere l'occasione giusta, anche dal primo minuto. Oggi e domani ne sapremo di più.