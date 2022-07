CorSport - I rinnovi ci sono, adesso il mercato. Tra la trequarti e il centrocampo

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Come ha confermato nella serata di ieri Paolo Maldini, uscendo da Casa Milan, i rinnovi dell'area tecnica ci sono stati e il Milan può mettersi finalmente al lavoro, anche se con leggero ritardo rispetto alla concorrenza. Il mercato non aspetta nessuno e infatti in questo mese due obiettivi che per mesi erano stati dati quasi per certi come Botman e Sanches sono sfumati, come nel caso dell'olandese, o complicati, come nel caso del portoghese. Maldini e Massara si metteranno al lavoro fin da subito: obiettivo linea di trequarti e centrocampo.

Candidati per la trequarti

Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, sono tanti i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera per la posizione di trequartista. Si parte dallo spagnolo Marco Asensio per cui serve un'offerta di almeno 25 milioni di euro. C'è di buono che i rapporti tra Milan e Real sono ottimi e che il contratto del calciatore scade nel 2023. Il nodo è l'ingaggio elevato. Problemi di stipendio anche per Hakim Ziyech, vecchio pallino della dirigenza rossonera già cercato in passato. Il marocchino non ha spazio al Chelsea e potrebbe essere girato ai Campioni d'Italia con la formula del prestito con diritto. Anche lui però guadagna molto e bisognerà parlarne con il club londinese. Infine c'è il giovane talento da far esplodere, Charles De Ketelaere su cui alcune formazioni di Premier League hanno messo gli occhi. In questo caso c'è da abbattere il muro del Bruges che chiede almeno 35 milioni.

Addio Kessie: chi lo sostituisce?

Nella giornata di oggi è ufficialmente scaduto il contratto di Franck Kessie che non è più un calciatore del Milan. La dirigenza dovrà trovare un sostituto, al netto dei ritorni di Pobega e Adli dai prestiti. La pista che porta a Renato Sanches sembra essersi raffreddata anche se si è riaccesa una flebile speranza dopo che, nella giornata di ieri, il presidente del Lille Letang ha svelato che non h ricevuto nessuna offerta del Psg per il portoghese ma solo da club esteri, di cui uno molto importante (che potrebbe essere prorpio il Milan). In ogni caso, la via che porta al portoghese non è più sicura, e quindi il Milan si guarda intorno. Sarebbero stati avviati i contatti con l'entourage di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano dell'Aston Villa che viene valutato 25 milioni. Nonostante questo il contratto del calciatore scade tra un anno ed egli stesso potrebbe fare pressioni alla sua società per essere venduto.