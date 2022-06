CorSport - Il discorso di Cardinale: continuità, fame di vittoria e tifosi al centro

MilanNews.it

Facile fare semplici giochi di parole quando il nuovo proprietario del Milan si chiama Gerry Cardinale e fa un discorso breve ma molto chiaro negli intenti e nell'esposizione, come quello che il numero uno di RedBird ha tenuto ieri negli uffici di Casa Milan. Cardinale è alla guida del club rossonero ufficialmente solo da ieri ma dalle sue parole è evidente come già da settimane sta progettando il suo sbarco a Milano.

Continuità

Il chiodo su cui Cardinale ha battuto con forza, come riporta oggi il Corriere dello Sport, è quello della continuità del progetto. Negli ultimi quattro anni con il fondo Elliott alla guida, il Milan ha risanato i suoi debiti e ha accresciuto i suoi ricavi sotto il profilo economico. Sotto il profilo sportivo, dopo essere tornato in Champions League dopo sette stagioni, i rossoneri hanno trionfato in campionato undici anni dopo l'ultima volta. Per questo all'inizio del suo discorso di insediamento, il fondatore di RedBird ha ringraziato i Singer "per lo straordinario lavoro svolto negli ultimi quattro anni nel riportare il Milan ai vertici della Serie A". Ma il segno della continuità si vede soprattutto nelle dichiarazioni che Cardinale fa qualche istante dopo e che si sposano perfettamente con quello che è stato il Milan delle ultime stagioni, quello della rinascita: "La filosofia di investimento di RedBird e i risultati conseguiti nel mondo dello sport hanno dimostrato che le società calcistiche possono avere successo in campo, mantenendo allo stesso tempo un profilo finanziario sostenibile".

Affamato di vittoria e di festeggiamenti

Ma ancora più significative, soprattutto alle orecchie del tifoso, sono le parole che Cardinale ha pronunciato proprio sui sostenitori del Milan e sulla sua voglia di vincere, stimolato anche dalla caratura del club che ha potuto toccare con mano durante la sua visita al Museo rossonero. "Mi piace vincere, odio perdere. Mi prendo l’impegno con tutti voi, città di Milano e tifosi, di fare tutto ciò che possiamo per vincere, con onore e con integrità, e di avere un futuro all’altezza della storia del Milan". Parole da vero leader che il giorno della conquista dello scudetto era in piazza Duomo, in incognito, a festeggiare la vittoria con i tifosi e ad assaporare la passione che la gente ha per i colori rossoneri. Proprio quei tifosi sono centro del progetto di RedBird che, anche attraverso la costruzione del nuovo stadio, vuole far crescere il sentimento di identità tra club e fan, per vederli festeggiare ancora.