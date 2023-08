CorSport - Il mercato è ancora lungo. Jovic un'opportunità, i rumours su Kjaer

Il Milan ha vinto, con una buona prestazione, all'esordio con il Bologna in campionato. Archiviata la prima vittoria della stagione, la squadra pensa al Torino ma il club pensa a chiudere bene il mercato. Si fa largo il nome di un nuovo attaccante come quello di Luka Jovic e si cerca di ultimare le cessioni di chi è fuori dal progetto.

Sondaggio Jovic

L'edizione di questa mattina del Corriere dello Sport indica quella di Luka Jovic come una "pista calda" per il Milan. L'attaccante serbo è in uscita dalla Fiortentina e un'ulteriore riprova è arrivata dall'esclusione del giocatore dalla lista Uefa. Ora Jovic può essere un'opportunità per il Milan e il suo agente Fali Ramadani, che già in passato ha provato a portarlo al Milan, si pone come intermediario tra i due club. Negli ultimi giorni i rossoneri si sarebbero interessati sui costi dell'operazione: 2.5 milioni per il cartellino e un contratto di un paio di anni per un giocatore che andrà in scadenza nel 2024, ancora giovane (25 anni) ma in cerca già di rilancio. Eventualmente, il 50% della futura rivendita viola finirà nelle casse del Real Madrid da cui il serbo è stato acquistato l'estate scorsa. Ramadani ha già lavorato con il Milan per le entrate di Romero e Pulisic quest'estate.

Le altre operazioni

Con l'arrivo di Marco Pellegrino a Milano (oggi visite mediche e firma sul contratto), il Milan crede di aver completato anche la batteria di difensori centrale. Nelle ultime ore, però, qualche indiscrezione su una possibile partenza di Simon Kjaer è piovuta dalle parti di Casa Milan: il capitano della Danimarca piace al Genoa. Arriverà sicuramente fino agli ultimi giorni di mercato la telenovela Rade Krunic: nei prossimi giorni attesa una nuova offerta del Fenerbahçe ma non è detto che il Milan la consideri ancora quella giusta. La partenza di Lorenzo Colombo, ieri in panchina, sembra legata esclusivamente all'arrivo di un nuovo volto là davanti dove ci sono già Giroud e Okafor: il Monza ha prenotato il prestito del giocatore. Infine i soliti nomi in uscita in attesa di sistemazione, ieri non convocati: Origi, Saelemaekers, Ballo e Caldara.