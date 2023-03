CorSport - Il Milan ha messo il lucchetto e punta l'imbattibilità dell'anno scorso

Come riferisce il Corriere dello Sport questa mattina, il Milan è arrivato con la partita contro l'Atalanta alla quarta sfida consecutiva in clean sheet e, considerando la seconda parte di gara contro l'Inter, a 416 minuti senza raccogliere un pallone in fondo al proprio sacco. Un rendimento che soltanto un mese fa era, francamente, impensabile. A inizio 2023 la squadra di Pioli è stata a lungo la peggior difesa dei top 5 campionati europei e, così, tutto a un tratto, la marcia è stata invertita. Chiaramente c'è stato un lavoro di Pioli e del suo staff che hanno cambiato assetto, c'è stato un recupero della condizione di giocatori infortunati o che non performavano, c'è stato anche qualche coniglio dal cilindro come Malick Thiaw che è finito sotto le luci della ribalta. Tutto questo ha concorso a blindare la porta rossonera.

Nuovi orizzonti

In questo senso ci sarebbe da registrare anche il ritorno di Mike Maignan ma, a essere onesti, va rimarcato quanto anche nelle ultime tre gare giocate da Tatarusanu il Milan avesse già messo a posto la sua retroguardia. Certamente il ritorno del francese non fa che ampliare le possibilità di far accrescere ancora il rendimento generale della squadra. L'obiettivo è quello di toccare prima i 569 minuti di imbattibilità che furono registrati nella striscia di cinque gare senza subire gol del 2018 con Gattuso. Poi, se tutto andrà bene, si potrà puntare anche al record stagionale dell'anno scorso: dopo il derby di andata di Coppa Italia (0-0), i rossoneri avevano inanellato altre 6 partite e mezzo di imbattibilità arrivando a toccare quota 658 minuti. Questo obiettivo è ancora lontano e il Milan prima dovrà affrontare step dopo step: il primissimo, vincere a Firenze domani sera.