CorSport - Il Milan punta Lacroix in difesa: si lavora per lo sconto

vedi letture

Non solo Olivier Giroud. A fine di questa stagione l'attaccante francese, con ogni probabilità, saluterà il Milan dopo tre stagioni e andrà a concludere la carriera in MLS al Los Angeles FC. Anche un altro veterano potrebbe però dire addio ai colori rossoneri, giunto al termine del suo contratto: Simon Kjaer. Il centrale danese, che ha avuto diversi problemi fisici quest'anno ma che poi nella seconda parte dell'anno ha giocato parecchio, potrebbe non rinnovare il suo accordo con il Milan. Ecco perché il club cercherà anche un difensore sul mercato.

Blitz

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, il club di via Aldo Rossi avrebbe già individuato un papabile nome per la difesa da corteggiare quest'estate. Si tratta di Maxence Lacroix, centrale difensivo francese classe 2000, che gioca da diversi anni al Wolfsburg, in Bundesliga, squadra in cui ha accumulato una buona dose di esperienza. Il suo nome era stato fatto anche nel corso della sessione invernale di calciomercato, quando si credeva che - dopo il rientro di Gabbia dal prestito - il Milan avrebbe cercato di affondare il colpo anche su qualche altro difensore in attesa del ritorno degli infortunati: con l'entourage del francese c'erano stati dei colloqui informativi. Alla fine il club rossonero non aveva trovato nessuna occasione e aveva deciso di rimanere così com'era. Il profilo di Lacroix, però, è un profilo che già è in orbita rossonera da qualche tempo. E lo dimostra anche l'indiscrezione del CorSport che questa mattina riferisce come Antonio D'Ottavio, ds rossonero, sia stato in Germania negli scorsi giorni per visionare da vicino Lacroix.

Caccia allo sconto

Il viaggio di lavoro di D'Ottavio prova quantomeno che l'interesse del Milan per il giocatore esiste ed è concreto. Come sempre, però, da qui alla buona riuscita di un'operazione ne passa. Il fatto che i rossoneri si stiano muovendo con anticipo è però molto positivo. Nel caso specifico Lacroix oggi viene valutato circa 20 milioni di euro: nel 2020 fu prelevato dalle fila del Sochaux per 5 milioni di euro. La crescita in Germania è stata importante e l'assist per il Milan può arrivare dal contratto. Infatti nel 2025 scadrà l'accordo tra Lacroix e Wolfsburg: questo permetterà agli addetti ai lavori rossoneri di provare a ottenere uno sconto sul giocatore che i tedeschi potrebbero rischiare di perdere a zero un anno dopo. Sul giocatore c'è anche la concorrenza italiana, in particolare della Juventus. Tra gli altri profili attenzionati, viene seguito sempre quello di Alessandro Buongiorno ma, per il momento, la cifra richiesta da Cairo è fuori mercato.