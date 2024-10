CorSport - Il Milan vuole blindare Gabbia. Ora il doppio dello stipendio, poi la fascia?

Non si sbaglia sicuramente nel dire che Matteo Gabbia da gennaio in avanti è il difensore centrale più continuo della rosa del Milan. E pensare che un anno fa, di questi tempi, il classe '99 cresciuto con il rossonero addosso vestiva la maglia del Villarreal e le prospettive di un futuro con il Diavolo erano sempre meno probabili. Poi tutto è cambiato e dal suo ritorno a Milanello, il numero 46 ha dimostrato una maturità umana e tecnica davvero importante. Ora sta raccogliendo e raccoglierà i frutti.

Esempio di professionalità

Oggi il Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni di ieri dell'agente Tullio Tinti, procuratore di Gabbia. In particolare il manager si è concentrato sull'amore di Matteo per la maglia rossonera e sulla sua professionalità e dedizione: "È un ragazzo fantastico e un giocatore importante, lo ha dimostrato sul campo. Si è guadagnato tutto da solo, dopo i sei mesi in prestito al Villarreal ha fatto benissimo al Milan. È partito dietro, ma si è guadagnato il posto con grandi prestazioni". Ed è effettivamente ciò che è successo: oggi Gabbia è l'unico certo di un posto da titolare in mezzo alla difesa. E oggi Gabbia è reduce dal suo primo ritiro con la Nazionale maggiore, un altro premio meritato per quanto sta mostrando da 10 mesi a questa parte in campo e non solo.

Rinnovo. Poi fascia?

Per queste ragioni - con un'accelerata dopo il gol vittoria nel derby - il club rossonero ha chiamato Tinti per iniziare le trattative per il rinnovo, come confermato dallo stesso agente. L'accordo in essere scade nel 2026 e il Milan vorrebbe blindare il calciatore con il massimo consentito: cinque anni, fino al 2029. A livello economico la richiesta dell'entourage è quella di raddoppiare il milione di stipendio attuale: non è detto che sia necessario arrivarci con la parte fissa ma da via Aldo Rossi potrebbero soddisfare la richiesta anche con l'inserimento di vari bonus. L'appuntamento con il club sarà a breve. Dopo il rinnovo, poi, potrebbe arrivare anche la fascia da capitano: all'interno di una squadra senza leader anche Matteo è uno dei candidati a diventarlo. Tinti è d'accordo: "È pronto per queste cose, è un ragazzo maturo ed è un esempio per tutti. Gabbia è il primo ad arrivare al campo e l'ultimo ad andare via. È un ragazzo top, è pronto a tutto".