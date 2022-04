CorSport - In un mese il Milan si gioca tutto: la volata finale e il futuro

MilanNews.it

Il mese che attende il Milan è uno di quei periodi che è mancato per troppo tempo a Milano, sponda rossonera. Trenta giorni in cui sognare e lottare per qualcosa di grande. Pero, trenta giorni anche per buttarsi con fiducia nel futuro e verso nuovi orizzonti arabeggianti che hanno tutta l'intenzione di riportare in alto il nome del Milan in Italia, Europa e nel Mondo.

360 minuti

Un mese, quattro settimane, quattro partite: 360 minuti. Il tempo che separa Milan e Inter dall'ora della verità, quella in cui si vedrà quale squadra avrà avuto la meglio in un campionato lungo, emozionante e pieno di ribaltoni. I rossoneri conservano due punti di vantaggio sui cugini nerazzurri ma un ruolo significativo può averlo anche lo scontro diretto vinto a febbraio con la doppietta di Giroud. Infatti, proprio in virtù della stracittadina vinta grazie al francese, il Milan è avvantaggiato in caso di arrivo a pari punti. Tutto questo, teoricamente, dà la possibilità ai rossoneri di potersi permettere un pareggio. Sicuramente questa non è la mentalità del tecnico emiliano che ha sempre dichiarato di voler vincere tutte le partite e soprattutto di pensarci volta per volta. Certo è che, dopo la vittoria all'ultimo sulla Lazio e la sconfitta dell'Inter a Bologna, il Milan è più che mai vivo e in gioco.

Verso il signing

In un mese potrebbe anche risolversi la questione inerente alla cessione del club, con la trattativa tra Investcorp e Elliott che procede col vento in poppa. Le tempistiche del signing sono slittate, ma solo di qualche giorno per permettere ai legali dei due fondi di organizzare al meglio i contratti. Questo sarà il primo passo e potrà avvenire già settimana prossima. Il secondo, quello definitivo, sarà il closing che arriverà verosimilmente per la fine della stagione. Proprio perché la stessa proprietà americana è consapevole dell'obiettivo sportivo che c'è in ballo. Insomma, il club rossonero da qui a un mese potrebbe veramente essere quasi su un altro pianeta ma la strada è ancora molto lunga e tutti i passaggi - sportivi ed economi - vanno affrontati con la giusta pazienza e serenità.