CorSport - La difesa rossonera non è più granitica: troppi gol subiti

Nove gol subiti in cinque partite nel nuovo anno. La difesa rossonera risulta troppo vulnerabile alle offensive avversarie e il Milan ora deve fare i conti con sé stesso. Se non altro c'è un problema in meno contro la Lazio: Ciro Immobile salterà la gara contro Pioli e Co., ma il reparto difensivo rossonero soffre troppo; per intenderci, nove gol il Milan li ha subiti nel girone di ritorno della stagione dello Scudetto.

Successo obbligatorio

Con questi numeri il gap da colmare con il Napoli, momentaneamente a +12 in classifica, rimane solamente un miraggio. E ora Pioli deve per forza vincere contro la Lazio per mantenere almeno una differenza di nove punti per continuare a crederci. Ed è proprio contro i biancocelesti che si dovrebbe ricomporre la difesa Kalulu-Tomori, dopo la gara da titolare di Kjaer nel derby di Supercoppa.

Troppi gol subiti

Ed è proprio con il centrale svedese, sottolinea il Corriere dello Sport, che il Milan non ha subito gol l'ultima volta in campionato, nello 0-0 di Cremona. Il totale dice solamente quattro clean sheet in diciotto partite: due portati da Mike Maigna e altri due con Tatarusanu tra i pali. Rimangono comunque troppi i gol subiti per poter tornare a puntare allo Scudetto.