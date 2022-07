CorSport - La difesa va puntellata: Diallo il primo nome della lista

MilanNews.it

Quando si parla di mercato del Milan nelle ultime settimane, si parla soprattutto di trequartista o esterno destro, eventualmente di centrocampista. La verità è che il Milan, con più calma, dovrà intervenire anche sul reparto difensivo. Al netto della coppia Kalulu-Tomori e del ritorno di Kjaer (comunque da valutare), i rossoneri hanno perso Romagnoli e potrebbero perdere per un anno anche Gabbia destinato al prestito. Dunque il reparto va puntellato, anche considerata l'enorme mole di partite che ci saranno tra agosto e novembre.

Diallo in cima alla lista

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera - sfumato Botman - ha già pronto il nome per sostituirlo: un profilo low-cost per permettere alla dirigenza di fare grossi investimenti in fase offensiva. Si tratta di Abdou Diallo, centrale e all'occorrenza terzino sinistro del Psg, che già un paio d'anni fa prima di approdare a Parigi era stato cercato dal Milan. Il senegalese non ha trovato molto spazio nella sua esperienza francese ed è considerato un esubero dalla dirigenza del club Campione di Francia. Nonostante questo Diallo non verrà svenduto e il prezzo per il suo cartellino è fissato sui 20 milioni di euro. Per il Milan che cerca un giocatore che allunghi la rosa è una cifra ancora troppo alta e per il momento l'intenzione è quella di temporeggiare. Se nessuno arrivasse a pagare la cifra richiesta dal Psg, i parigini sarebbero costretti ad abbassare il prezzo per riuscire a cedere il calciatore in questa sessione. Ecco dunque che i rossoneri potrebbero inserirsi.

Acerbi e i giovani

Tra le alternative più papabili a Diallo, è già uscito fuori nelle scorse settimane il nome di Francesco Acerbi. Il giocatore è in rotta con la Lazio che lo sta rimpiazzando con Romagnoli e garantirebbe una soluzione di usato sicuro e garantito, specialmente per il campionato di Serie A. Inoltre per il centrale Campione d'Europa si tratterebbe di un ritorno rispetto alla prima esperienza infelice di qualche anno fa in rossonero. Anche questo fattore potrebbe motivarlo a scegliere il Milan. Ci sono poi una serie di nomi di calciatori giovani e di prospettiva che sono usciti nelle ultime settimane e che potrebbero rappresentare una sorpresa. Da Theate del Bologna a Thiaw dello Schalke, passando per Hincapiè del Leverkusen ed Esteve del Montpellier.